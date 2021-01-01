落山風助長火勢，恆春一處汽車保養場陷入火海。(屏縣消防局提供)

元旦遇祝融！恆春鎮一處汽車保養場1日凌晨發生火警，停放現場的10餘輛報廢車瞬間陷入火海，加上強勁落山風助長火勢，讓場面驚險，所幸沒有人員傷亡，有附近住戶懷疑，可能是施放跨年煙火不慎導致，真正事故原因仍待警消釐清。

警消獲報後出動多輛水箱車前往灌救，有民眾指出，懷疑是有人施放跨年煙火後的火星不慎助燃，透過風勢把落焰帶到汽車保養場後方空地，使得廢棄車輛瞬間皆陷入火海，而因為落山風強勁，目前財物損失仍無法估計，幸運的是當時並沒有人在裡面。

(中時 )