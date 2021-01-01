元旦遇祝融 恆春廢棄車輛陷火海 16:062021/01/01 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春汽車保養場陷入火海，所幸無人傷亡。(屏縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 落山風助長火勢，恆春一處汽車保養場陷入火海。(屏縣消防局提供) 元旦遇祝融！恆春鎮一處汽車保養場1日凌晨發生火警，停放現場的10餘輛報廢車瞬間陷入火海，加上強勁落山風助長火勢，讓場面驚險，所幸沒有人員傷亡，有附近住戶懷疑，可能是施放跨年煙火不慎導致，真正事故原因仍待警消釐清。 警消獲報後出動多輛水箱車前往灌救，有民眾指出，懷疑是有人施放跨年煙火後的火星不慎助燃，透過風勢把落焰帶到汽車保養場後方空地，使得廢棄車輛瞬間皆陷入火海，而因為落山風強勁，目前財物損失仍無法估計，幸運的是當時並沒有人在裡面。 歸仁警與國道警 攜手紓解塞車窘境 雲層太厚 墾丁龍磐草原第一道曙光又槓龜 (中時 ) #火海 #廢棄車 #汽車保養 #瞬間 #強勁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3中寮隧道5車連環撞10人傷 車流回堵10公里 16:472021/01/01 社會 元旦連假首日 蘇花改南下車流順暢啟動車牌辨識疏導 13:082021/01/01 生活 花蓮警製行車路線懶人包 應戰元旦爆量車流 12:122020/12/31 寶島 人多亂象多 阿妹開唱鄰近居民汽機車遭殃 14:262021/01/01 社會 元旦連假第一天出遊車潮多 但國五、蘇花改交通順暢 11:332021/01/01 生活 波麗士秒變大力士 救援拋錨公車防塞車 17:312020/12/31 社會 元旦假期來了！桃園遊樂區周邊將設警力進行交通疏導 18:292020/12/31 寶島 土城青雲路道路過窄 會車困難恐摔邊坡 14:112020/12/31 寶島 追瑞雪 熱門景點愈冷人愈多 04:102020/12/31 生活新聞 連假石碇坪林南向匝道管制 新店警籲善用替代道路 18:412020/12/31 生活 元旦首日車流 北宜高凌晨開始塞 04:102021/01/01 生活新聞 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 元旦成忌日 機車逆撞休旅車 男大生中橫斷魂 - 社會 博士工程師偷吃女同事被甩 拿偷情證據要妻告小三結局驚奇 - 社會 27名大學生跨年開遊艇趴 印尼僑生摔入淡水河下落不明 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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