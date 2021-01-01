解放軍運-20大型運輸機

衛星圖像顯示，解放軍最大的軍機運-20在12月25日降落南海永暑礁。不過，它雖然降落這軍事化的南沙人造島，但並未裝卸貨物。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）品管總監喬伊斯（Ken Joyce）周二在領英（LinkedIn）上張貼了這些圖像。他指出，DeepCore AI/ML察覺運-20在永暑礁上。

一名解放軍消息人士證實了這項軍事行動，並說部署運-20是要檢測它的戰力。他說，這是中方首度部署運-20到南沙，但並未進一步透露任何細節。就在解放軍部署運-20幾天後，中方於為期10天內，同時在距離南沙北方約1,200公里的海南島附近海域舉行了3場軍演。無論是解放軍的首艘自製航母「山東」艦，還是075型兩棲攻擊艦都參加了這次軍演。

South China Sea: why did the PLA land its massive Y-20 warplane on Fiery Cross Reef? https://t.co/rZLtpeZsNh — SCMP News (@SCMPNews) January 1, 2021

而運-20是解放軍最大的軍機，一旦換裝研製的新發動機，載重量可望提升約20％。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）說，運-20能運載如裝甲車，還有飛彈發射器等重型軍事裝備。

(中時新聞網)