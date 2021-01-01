衛生局為了因應萊豬進口，縣府也提出強化肉品安全的８大防線，從食品供應鏈開始，進行完善的防護措施。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

從今年1月1日開始，政府將開放含有來可多巴安豬肉進口，中央公告相關規範從今天開始實施，市售豬肉及豬可食部位原料的食品，都必須標示「豬肉原產地」，今天上路首日，彰化縣政府衛生局展開稽查，稽查81家業者都有依規定標示，未來將持續跨大稽查，捍衛縣民權益。

彰化縣衛生局表示，今天上路首日一共稽查81家業者，均有依規定標示，受規範對象包括大賣場、超市、傳統市場、餐廳、便當店、小吃店、麵攤、攤商、麵包店等，店家須清楚標示豬肉原產地，以保障消費者「知」的權力，以及「選擇」的自由。

衛生局說，為了因應萊豬進口，縣府也提出強化肉品安全的８大防線，從食品供應鏈開始，進行完善的防護措施，另外也動員稽查員，以及食品志工，來確保豬肉進口商源頭管理查核量能，達到100％，至今原料稽查及標示掃街輔導，已經達9307家次，志工輔導也有5363家。

衛生局強調，為了維護民眾的健康，縣府也推動「無萊豬自主管理標章」，提供民眾清楚辨識，也呼籲所有食品業者，應明確掌握所使用含豬原料食品之來源，並保存肉品來源佐證資料備查，若違反相關規定，可依食品安全衛生管理法第22(25)或28條規定，分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，請業者切勿以身試法。

(中時 )