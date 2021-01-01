31日正當許多人準備開心參加跨年活動迎接新的一年來到時，三星警分局卻突然接到一件十萬火急的求救任務，一對夫妻衝到三星派出所求助，表示孩子狀況不對快要沒氣了，希望警方協助開道送醫，值勤員警見狀二話不說，直接請這對夫妻抱著孩子上到巡邏車，開鳴警笛後一路衝到醫院急診室，即時救回嬰兒一命。

31日接近晚間6點時，一對古姓夫妻慌張地跑進三星分局三星派出所，神情焦急地對值班員警詢問說，小孩快要沒氣了，可以幫自己的小孩急救嗎？還是可以幫忙開道送醫，因為消

防隊的救護車已經出勤救護，目前無救護車可用，還不斷催促員警要快一點，真的「沒時間了！」。

三星派出所所長劉伊荏及值班警員林慧菁，見婦人抱在懷中的小嬰兒口吐白沫、生命跡象薄弱，狀況十分緊急，立即請這對夫妻抱著嬰兒上到巡邏車內，開啟警車的警笛及燈號後

，一路開車飆往羅東聖母醫院急診室。

經醫院對嬰兒施予急救後，嬰孩的生命狀況恢復穩定，沒有生命危險；經進一步瞭解，疑似因為嬰孩在餵食後趴睡，導致出現窒息症狀，所幸在警方協助下即時送到醫院救治，避

免發生憾事；事後家屬對於員警即刻伸出援手救援感激不已。

(中時 )