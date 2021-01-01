東泰余祥平也是球隊今天力克東山的功臣之一。（資料照／大會提供）

前三節只投進1記三分球的東泰先發後衛廖慈恩，在第4節球隊戰況吃緊找到準星，連進3記三分外線，助隊挺過東山高中「戰鬥鴨」的追擊，75比72拿下重要一勝，繼續為直接晉級八強努力。

廖慈恩今天進帳18分、11籃板，籃板數締造個人HBL生涯新高，他笑說：「前面我太不準，就告訴隊友換他們出手，我會幫忙搶籃板，才會首度籃板上雙位數，過去印象最多單場8顆籃板。」

廖慈恩今天三分球11投4中，談到平時三分球的訓練，他說：「一周大約要投進800記三分球，主要就是自己找方法，也沒特別去學哪個球員的出手動作，我覺得隊友余祥平命中率比我還高，我也覺得自己出手速度還要再快一點。」

東泰平常練球在三分線有57投要37中的要求，余祥平表示，這是之前金甌女中教練楊政盛來協助訓練開出的目標，對體能訓練也有了解的楊政盛，認為平時練球有57投37中的水準，才能確保比賽中的命中率不會太糟。

廖慈恩和今天同樣攻下18分的余祥平，都認為對東山這場比賽能拿下相當重要，也很開心這次獲勝報了預賽不敵東山的一箭之仇，而東泰目前主要靠先發五人力撐全場，余祥平笑說再累都要撐住，「球隊能獲勝比較重要。」

(中時 )