元旦「萊」襲，侯友宜強調「清楚標示」最重罰10萬。

中央政府元旦開放萊豬進口，新北市長侯友宜今（1日）上午11時許，率領副市長謝政達、多位局處首長視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。侯強調，未依規定登錄及標示經命限期未改正者，最重可罰10萬元罰緩。

侯友宜逐一確認餐飲店家標示豬肉原產地及不含萊克多巴胺資訊，並檢視業者食材登錄平台揭露、進貨來源及檢驗報告等資訊，透過清楚標示豬肉不含萊，讓市民可安心選擇。

侯友宜指出，依據《新北市食品安全衛生管理自治條例》，經公告業別之業者如使用進口豬肉原料，須進行萊克多巴胺檢驗，並將檢驗不含萊克多巴胺的資訊供消費者參考，如使用國產豬者，則須提供產地證明。

環球購物中心板橋車站是「無萊美食示範專區」，除了公告業別依規定標示「不含萊」資訊，其餘餐飲店家也一同響應，標示豬肉原產地及不含萊克多巴胺資訊。

衛生局長陳潤秋說明，今（1）日起食安自治條例第7及13條另行公告的業別須於新北市食材登錄平台揭露「豬肉及其豬肉原料原產地」、「是否含有萊克多巴胺」及「上傳相關檢驗報告或來源證明」等，並於營業處所公開揭露。

未依規定登錄及標示經命限期未改正者，依同法最重可處10萬元罰鍰，並得按次處罰；倘標示或登錄不實，可依《食品安全衛生管理法》開罰4萬至400萬元。

萊豬開放進口，新北市長侯友宜1日上午11時許視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（葉書宏攝）

萊豬開放進口，新北市長侯友宜1日上午11時許視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（葉書宏攝）

萊豬開放進口，新北市長侯友宜1日上午11時許視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（葉書宏攝）

萊豬開放進口，新北市長侯友宜1日上午11時許視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（葉書宏攝）

(中時 )