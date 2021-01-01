現代人常使用3C產品，視力保健也成為重要的課題之一，新光醫院眼科的主治醫師林友祺最近上節目表示，常見的飛蚊症成因不單單可能是因為老化，8成的飛蚊症多屬於良性，但也有2成的人是視網膜破洞等嚴重問題，若有相關病症突然加重，一定要趕快就醫。

林佩潔主持的《旗開得勝》最近分享視力小常識，林友祺醫師透露，飛蚊症的成因主要是因為玻璃體的老化，而前方水晶體的老化就叫白內障，飛蚊症發生的原因一是和近視成正比、第二個就是自然的老化，老化產生的飛蚊症多半是60到70歲，但因為高度近視或過度用眼，現在不少年輕人在2、30歲就患有飛蚊症。

自我檢測是否有飛蚊症，有任何症狀需盡速就醫。（圖／旗開得勝）

不只是飛蚊症，現在不少年輕人因睫狀肌提早老化，年紀輕輕也患有老花，近的東西看不到，而得到老花的前兆就是開始覺得近的東西看不清楚，手機越拿越遠，如果拿到手伸直都看不清楚，就只能配戴老花眼鏡，林友祺醫師也指出，有傳言說近視與老花可以互相抵銷，這確實是真的，但只能抵銷約100到200度，所以很多人到後來都必須配戴雙焦眼鏡，看遠矯正近視、看近矯正老花。

藍光會釋放自由基，不但會對視網膜造成傷害，還會有很多的併發症。（圖／旗開得勝）

林友祺醫師進一步表示，飛蚊症8成多屬於良性，但有2成恐因視網膜破洞有關，若原本沒有突然產生，或飛蚊症看到的數目和形狀在很短的時間突然增加很多，建議大家即刻去就診，因為視網膜的問題需要盡快解決，其他關於飛蚊症的自我檢驗方式、過度用眼的可怕案例，抗藍光鏡片到底有沒有用，都請看完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)