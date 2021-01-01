台南麻豆總爺藝文中心2021年首場展覽由南市在地天目陶名人許清全擔綱，展出他創作的108件作品，也包括得到海峽工藝精品獎的「蒼穹」、「匯聚」、「圓融」等。（莊曜聰攝）

台南麻豆總爺藝文中心新年第一展，1日推出在地天目陶名家許清全的「禧陶．陶喜」創作展，展出他歷年來創作的108件天目釉陶器，其中還包含奪下海峽工藝精品獎殊榮的「蒼穹」、「匯聚」2件作品，以及榮獲金獎的「圓融」，天目陶在高溫窯燒中的釉色、花紋千變萬化，可看性十足，讓喜愛陶藝的觀眾大飽眼福。

出身台南六甲的許清全原本從事室內裝潢，30歲那年到桃園鶯歌，受到陶藝品之美啟發，開始踏入陶藝世界，他無師自通學拉坯製陶，一次作品角逐桂花獎獲入選，他從此醉心於天目陶領域，鑽研天目陶的技術與呈現手法，。

許清全說，天目釉工序繁雜，每件作品在高溫窯燒後，得出窯後才能知道作品的釉彩紋路，其魅力就在經歷窯燒過程後，特點各異的結晶體轉化為層次推疊流淌、色彩斑斕的天目釉上，每件都有不同風韻，許清全也替參觀來賓導覽，比起得獎作品，他更喜愛自己5年前創作的「曙光」，迄今仍是非賣品。

剛當選台灣陶藝學會第15屆理事長的許清全，這次在總爺藝文中心的展覽除了獲得海峽工藝精品獎的「蒼穹」、「匯聚」、「圓融」外，還有多件新作品，包含天目茶倉、茶盞、油滴寶瓶、梅瓶、木葉天目、鐵鏽斑天目、茶席系列等，從直徑60公分寬的陶器，到個人使用的天目茶盞，呈現豐富的陶藝視覺饗宴，展期到3月1日。

(中時 )