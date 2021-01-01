迎來2020最凍的冷氣團後，台南六甲林鳳營牧場一帶的落羽松加快變裝速度，顏色繽紛，2021元旦連假首日就吸引許多民眾前來賞景、拍照打卡。（莊曜聰攝）

氣溫持續下降，在迎來2020年全台最凍的冷氣團後，台南市六甲區林鳳營一帶的落羽松林變色速度加快，陸續換上新妝，漸層色彩搭配牧場背景及遠山景象，別有一番風貌，元旦假期首日就吸引不少民眾前來欣賞及拍照打卡，搶看美景，六甲區公所現在正在周邊空地栽種波斯菊，1月下旬將舉辦落羽松季活動。

六甲區菁埔埤周邊的落羽松林分散多個區塊，總數約有2300多顆，原先是牧場為了防疫需求隔離牧場才種植，但氣溫下降就會變色的特性，跟楓紅有異曲同工之妙，景緻帶有濃濃的異國風情，成了全台落羽松祕境之一，近年來區公所配合舉辦活動，更吸引旅遊人潮前來。

六甲區區長陳啟榮表示，區公所在落羽松林邊規畫1.5五公頃的花海區，目前已經陸續開始種植，將以不同的花色系列來鋪陳花海景觀，也會打造裝置藝術區，分別展示包括南六企業、慈濟功德會、烏山頭水庫風景區管理處等團體精心設計的作品，另外只有在落羽松季推出的季節限定小旅行，也將延續舉辦。

今年的落羽松賞紅季將於1月30日登場，六甲區公所在包括林鳳營陸橋下及菁埔埤北邊步道、落羽松步道、牧場中間及南邊步道等道路旁，都設置臨時停車場，可提供約360個車位，讓遊客能安心的賞美景。

迎來2020最凍的冷氣團後，台南六甲林鳳營牧場一帶的落羽松加快變裝速度，顏色繽紛，2021元旦連假首日就吸引許多民眾前來賞景、拍照打卡。（莊曜聰攝）

(中時 )