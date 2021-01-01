元旦連假首日，國道3號南下379.2公里處中寮隧道內，疑因未保持安全距離，5部自小客車發生追撞，10人擦挫傷送醫，無生命危險，後方回堵約10公里，警方現場交管並於12時30分全面恢復通車。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

元旦連假首日，國道3號南下379.2公里處中寮隧道內，中午11時33分發生連環追撞事故，余姓男子駕駛一部自小客車，疑因未保持安全距離，撞上梁姓男子車輛，後方車輛因前車緊急煞車，未保安全距離而追撞，共造成5部自小客車發生追撞，10人擦挫傷送醫，無生命危險，後方回堵約10公里，警方現場交管並於12時30分全面恢復通車。

國道第五公路警察大隊表示，1日中午11時33分接獲通報在國道3號南向379.2公里處中寮隧道發生連環車禍，警方到場調查，初判67歲余姓男子於內側車道行駛，疑因未保持安全距離，撞上29歲梁男駕駛的自小客車，後方20歲駕駛詹男見狀緊急煞車，又遭後方車輛疑因未保安距追撞，總共造成5部自小客車追撞，共10人全身多處擦、挫傷，均無生命危險。

警方對各車駕駛人實施酒測，酒精濃度檢測值均為0，國道五隊交通組長劉駿業表示，車子進入隧道後，由於光線突然變暗，有些用路人會本能的減速，若後車未保持安全距離，煞車不及就容易發生連環追撞車禍，研判本起車禍肇事因素也是如此，呼籲駕駛駕車必須保持安全距離，才能避免車禍發生。

(中時 )