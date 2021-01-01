為了加速讓全球醫療前線人員以及急需人士盡快接種疫苗，世界衛生組織週四批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗緊急使用，WHO也將與各區域夥伴合作，向國家衛生當局通知兩次注射的劑量及其預期的益處。

路透社報導指出，WHO建立了緊急使用清單程序，幫助缺乏醫療體系可快速批准如對抗新冠疫情藥物的貧困國家，否則往往需要拖延數年。WHO檢視了輝瑞疫苗，並表示其已符合「必須擁有」的安全性與有效性標準。

世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）表示，這是確保全球獲得新冠疫苗的正面一步，「但我想要強調的是，要讓全球各地人口獲得足夠的疫苗，仍需更大的努力」。

目前WHO與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）與流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）正率先確保貧困地區的疫苗分發，以確保不僅富裕國家才享有接種疫苗。

由WHO支持的COVAX全球新冠疫苗計劃已協議好準備將近20億疫苗，在今年早期開始分發，COVAX也早確保從輝瑞公司取得疫苗。不過，輝瑞疫苗在儲藏與運送上都有一定挑戰，包括得儲存在攝氏零下70度，對西方各國都是一大挑戰，更對於發展中的貧困國家，可謂難上加難。

(中時新聞網)