2020年六都房價均呈上揚趨勢，但其實台北市仍有部份地區新屋滯銷，其中以內湖狀況最嚴重，約有一半賣不出去，連台北市長柯文哲也超有感。對此，內行網友分析2理由，內湖房價太高且交通易塞，也難怪一般受薪族買不下手。

台北地區哪個地方的新房子滯銷最嚴重？有媒體拿這題目考柯文哲，他不假思索秒答是內湖。他在益智節目《全民星攻略》中分析，內湖交通太壅塞，會讓人不想去住。根據2019年數據，北市內湖房價驚人，甚至新屋出現一坪百萬的行情，但該區新屋也最難銷售，約有一半等嘸買主。

有網友在PTT以「整個內湖將近一半的新建案賣不出去」為題問卦，內湖房價動輒一坪約100萬，一間房總價3000萬以上，一般人根本不買不起，且看來有錢人似乎也不買了，他好奇有沒這方面的八卦，還說中古屋的情況看起來也好不到哪去？

有網友一針見血直言，可能是內湖好地點幾乎蓋光了，新建案的地點不好，再者內湖剩下幾個好地點的大建案坪數太大，因此金額太高。另外，工業宅被打壓，不敢買也是可能原因之一。

另有其他網友則回應，「內湖學區也遠遠比不上中正、大安」、「內湖尖峰時間的交通真恐怖」、「內湖自古就不宜居啊，若不是緊鄰台北，哪發展得起來。」、「捷運少、路小條、車又多、要過橋」、「在內科工作的人才有可能會買吧」、「內湖有山地啊，還有靠到汐止去的其實都不是一個生活圈了」、「還有焚化廠就在內湖」、「太遠啦，住那裡幹嘛不住天母」。

(中時新聞網)