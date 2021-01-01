用活力迎接2021年新年，高市交通局與運發局合作，1日舉辦「光之塔單車逍遙遊」活動，邀請馬拉松女神雷理莎擔任YouBike2.0代言人，同時正式對外宣告、要尋找第500萬名租車幸運兒，可獲得獨家限量紀念卡和3000元儲值金。

馬拉松女神雷理莎現身代言2021年高雄YouBike2.0，聯手宣導高雄公共自行車便利、健康、綠能等優質服務，希望能吸引更多市民通勤、通學、休憩騎乘使用。為了加強推廣公共自行車，今年3月31日止前30分鐘，由市府補貼提供市民免費騎乘，自4月1日起前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元。依據各票種實施雙向轉乘優惠，每人次原則額外補貼轉乘運具票價5元。

交通局長張淑娟指出，截至去年12月底，上路短短半年高雄YouBike2.0已突破831站，站點數全國第一；總使用人次450萬，單日租借人數最高突破4萬人次。去年12月單月累積騎乘人次更突破百萬，預計1月即將迎來第500萬人次的里程碑。

交通局同時宣布「騎時5你雄好」活動正式啟動，第500萬名幸運租車的民眾，除了可獲得獨家限量紀念卡，還可獲得3000元儲值金。微笑單車還特別加碼五百萬幸運星的前、後各2名，致贈限量贈品高雄YouBike2.0紀念卡。另還推出「神準大預測」活動與粉絲同樂，猜對突破五百萬人次的日期就有機會抽到微笑單車獨家限量贈品。

(中時 )