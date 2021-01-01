胡宇威、葉星辰主演東森《王牌辯護人》熱播中，隨著劇情推演，兩人默契越來越好，關係也逐漸昇華。最新一集中，葉星辰看顧住院的胡宇威，胡宇威深情得望著熟睡的葉星辰，疑似逐漸對女方動心。但先前才對胡宇威告白的黃薇渟，隨後卻主動靠向胡宇威，想對男方主動獻吻，讓胡宇威陷入兩閨蜜間的三角關係。

戲裡胡宇威想呈現「溫柔摸頭殺」，小心翼翼地幫葉星辰撥髮絲，但因位置離太遠，讓胡宇威超難抓角度，手臂姿勢宛如被反折，立刻被葉星辰吐槽，笑虧「要唯美摸頭殺的人連頭都找不到」。胡宇威笑說：「我本來情緒都醞釀好了，結果手一伸過去，才發現她頭太低了，我幾乎摸不到。」

黃薇渟劇中跟葉星辰情同姊妹，上一集劇情中才對胡宇威直球告白，這次更主動靠向胡宇威，想要主動獻吻，兩人近到都能感覺到互相的鼻息，黃薇渟還搞笑假裝幫胡宇威挑掉臉上的眼睫毛，說可以幫男神擠粉刺，引全場大笑。

胡宇威被黃薇渟的獻吻戲，就接在跟葉星辰的摸頭戲後拍攝，一旁的葉星辰先是作勢要抓兩人的頭，讓他們吻上去。葉星辰笑說：「我就是邊緣人啊，他們就在我面前卿卿我我，我就是像後母一樣在旁邊看。」。她邊說邊插腰翹二郎腿，一副監督的樣子，被工作人員虧剛剛像是做搖滾區看熱鬧的人，下一秒卻變成正宮來盯場。

胡宇威、葉星辰、黃薇渟陷入三角關係。（東森電視提供）

胡宇威與葉星辰關係曖昧。（東森電視提供）

(中時 )