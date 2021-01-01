全球暖化的問題持續嚴重，根據台中市熱島調查分析，近30年來，台中市每10年平均溫度上升約0.32度、較全台平均增溫0.24度高，為有效達到緩解，台中市府推動「全民植樹」降溫計畫，透過在公有閒置空間及企業配合等方式廣種樹木，截至去年底已有8家企業響應。

台中市政府低碳城市推動辦公室指出，台中市每10年增溫0.32度，不但較全台平均高，且在工業區、人口密集區的氣溫更是明顯偏高，基於「先公後私」的原則，已率先要求各機關在新設或改建公共建築時，必須加強綠美化設計，同時鼓勵企業認養種樹、善盡社會責任。

經過去年一整年推動，目前已有豐興鋼鐵、福壽、廣源造紙、長泓能源、明昌、味全台中廠、亞洲大學及台積電共8家企業響應植樹計畫，台中市低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉指出，這8家企業除響應植樹，也配合市府節能減碳、空汙改善政策，汰換舊的電器設備為綠能發電系統。

黃晴曉舉例說，廣源造紙植樹造林達3公頃面積，另也建置太陽光電裝置容量499.2瓩，達到減碳量389公噸；台積電第一階段將於台中都會公園、后里森林園區及十四期重畫公園綠地、豐原第六公墓等4處種植樹木1054棵，減碳量可達19公噸；另豐興鋼鐵、味全台中廠及長泓能源都汰換節能發電系統、推動燃油鍋爐改天然氣等，齊心為城市降溫而努力。

(中時 )