娛樂8點半》2012年上映的香港三級片《一路向西》票房不俗，當時在香港引發觀影熱潮，而最令觀眾印象深刻的角色，非屬在片中露點演出的大陸女星王李丹妮，其實當年她拍三級片是被男友所騙，還差點被家人趕出門。

王李丹妮畢業於北京中北國際演藝專修學校，擁有34F美胸和6吋事業線，而有大陸乳神的稱號，她2010年參加內衣大賽，因用胸部夾手機打開知名度，後來開始擔任模特兒，轉戰演藝圈後，2012年演岀香港三級片《一路向西》爆紅，她在片中飾演按摩女郎，大尺度全裸三點全露，有許多香豔畫面，更因此被封為內地葉子楣。

王李丹妮演出《一路向西》爆紅，當年來台宣傳。（羅永銘攝)

王李丹妮當年到台灣宣傳電影時，不但透露最愛「冰火九重天」招式，還自爆曾在北京的大馬路上玩過車震，尺度相當大；另外，王李丹妮當年參加香港記者會時，遭到記者提問是否為假奶？她二話不說，直接讓對方現場揉捏「驗奶」，舉止相當大膽。

另外，王李丹妮也不藏私分享「養胸」秘技，建議女生平常可以按壓胸部穴道，不但可以豐胸、護胸，還能防止乳腺問題，自豪她的巨乳都是靠自己雙手搞定。

不過，雖然在《一路向西》一脫成名，出生在傳統家庭的王李丹妮，卻因此不被家人接受，甚至一度收到「家族除名」的警告，而她事後受訪曾提到：「當年自己是為了成全男友的導演事業，才狠心咬牙挑戰傳統觀念」，但當她被輿論攻擊時，男友竟還以此為傲到處宣揚，之後王李丹妮更抓包對方岀軌劈腿，讓她一度心情低落到想輕生。

王李丹妮現仍在演藝圈發展。（圖／翻攝自王李丹妮微博）

而艷麗性感的王李丹妮，其實還是上海醫科大學生，當時拍片爆紅後，曾稱目標是賺到400萬人民幣（約台幣1800萬），完成開設診所的心願，實現當醫生的夢想，雖然擔心拍三級片會影響未來職業，但為了達到目標，自己仍會繼續努力。

王李丹妮在演出《一路向西》後，陸續又有電影《夜半梳頭》、《雨夜驚魂》、《午夜直播》以及電視劇《大話蛇仙》等作品，在演藝圈雖沒到大紅大紫，但仍不斷有作品產出，近期也有不少剛殺青或開拍的電影。

(中時新聞網)