桃園市一名人妻與吳姓男子發生婚外情，2人爆發口角後，遭吳男威脅「若不與我同居就公布性愛照片」，人妻欲求去，遂將吳男的Line封鎖，吳男不放棄，數月後查出人妻的躲藏處，又連續發出「妳要逼我把做愛照片傳給妳先生」、「別怪我講給妳朋友聽」等等，人妻不堪其擾報警，吳男在檢方偵訊時坦承傳訊，但辯稱不知是恐嚇行為，檢方偵結後依恐嚇危害安全罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，42歲吳姓男子與人妻，2018年間4月1日發生口角，吳男當晚七時三十分就在位於桃園龜山的租屋處對人妻恫嚇「若不與我同居，就要公布裸照與性愛照」，女方因此有意求去，同時將吳男的Line封鎖。

吳男2019年8月24日查出人妻的躲藏處與Line帳號，又連續傳訊「妳要逼我嗎…我乾脆把做愛照片，傳給妳先生，給他機會去告我們」、「是妳賴不已讀，別怪我傳我們做愛照片，講給妳所有朋友聽…妳真的要跟我鬥，妳鬥不過我…」等恐嚇訊息，女子心生畏懼，嚇得向報警提告，並提供吳男在Line對話截圖的翻拍照片佐證

吳男在檢警偵訊時坦承人妻所言屬實，但辯稱不知此為恐嚇行為，但檢方認為其犯行明確，加上他5年內故意再犯，屬於累犯，偵結後依恐嚇危害安全罪嫌，向地院聲請簡易判決處刑。

(中時新聞網)