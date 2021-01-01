中油宣布，雖然近期國際液化石油氣合約價CP上漲，但考量減輕民眾負擔，明（2）日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油2021年國內LNG(液化天然氣)與LPG(液化石油氣)調價方案將不一併發布。LNG提前於每月最後一日下午4時公布，次(1)日凌晨零時實施；LPG維持於每月1日下午4時公布，次(2)日凌晨零時實施。

中油表示，近期受國際原油價格上揚，帶動國際液化石油氣合約價CP上漲；另因全球船期需求強及海運貨櫃供不應求，致國際海運費大漲，依液化石油氣計價公式計算結果，110年1月液化石油氣每公斤應調漲新臺幣（下同）4.6元。

為避免對物價造成衝擊，由中油暫行吸收，加計先前未調足之吸收金額每公斤6.8元，累計吸收金額為每公斤11.4元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

(工商 )