故事工廠舞台劇《七十三變》集結國寶級京劇大師朱陸豪、國光劇團新秀李家德、金鐘影后楊麗音、金鐘雙科影帝游安順、金鐘最佳女配角林嘉俐等同台飆演技，第3度受邀至澎湖演出，於12月31日21：20開演，演出結束後全場齊聲倒數跨年，今年適逢故事工廠7週年生日，現場近八百位觀眾齊拋藍彩帶，祝福新年一切否極泰來。

游安順今年9月甫獲得金鐘迷你劇影帝、最佳男配角獎肯定，這次澎湖演出帶上老婆小孩一起，更與澎湖在地的友人約好吃遍澎湖美食。兒子看過一次演出，小孩子好動，雖然對於濃厚的情感刻畫無法理解，但看孫悟空的動作戲不亦樂乎，甚至在家裡還有跟孫悟空的合照掛在牆上。

金鐘最佳女配林嘉俐，上回與朱陸豪同台演情侶，林嘉俐更要坐朱陸豪大腿，笑說這次從情人變成父女，默契感依舊十足。談到這次的跨年演出，林嘉俐認為是「用一個愛與和解的戲，在疫情蔓延的2020與大家告別」，認為2021是個扭轉的一年，今年發生也教會我們很多事，要柔軟、彎腰、放下等。新的開始，希望在面對不同挑戰、轉變，都能勇敢地說Yes。

楊麗音戲中飾演患有失智症的母親，時常將年輕時在戲台上演出歌仔戲的記憶，穿插在劇中。在現實生活裡，楊麗音家裡也有同樣狀況的長輩，首演家人到場看戲，也表示會連結到楊麗音媽媽，說：「這跟婆婆好像喔！」，讓楊麗音格外感同身受；經過排練與多場演出，更覺得和其他演員越來越像家人，在一次演出空檔飾演父親的朱陸豪請大家一起吃飯，誰人喜歡吃什麼、不吃什麼，熟悉到真的像家人一般。

游安順（左）與劉珊珊演出舞台劇《七十三變》。（故事工廠提供）

朱陸豪（左）與楊麗音演出舞台劇《七十三變》。（故事工廠提供）

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