天主教廷梵蒂岡在香港設立的非正式外交使節團內2名修女，今年5月在返鄉期間被大陸逮捕後軟禁，外媒引述教廷消息人士指出，這起事件反映出北京當局希望關閉這個使團。香港教區高層也認為當局正在擴大對教區的控制，甚至試圖影響下一任主教的人選。

《路透》報導稱，梵蒂岡使團位於香港九龍一幢有高牆圍的別墅區內，該使團沒有正式外交使節名義，也不與香港政府接觸，地位比較微妙。使團內三名神職人員表示，在該使團工作的2名修女今年5月赴大陸河北省探親期間被逮捕拘禁了3周，修女未被起訴，但遭軟禁，不能離開大陸。

跟中國大陸長期接觸的神職人員說，雖然牧師有時在大陸被捕，但修女被拘留是非常不尋常的，因為大陸當局「通常不會找她們麻煩」。

據西方外交人員表示，大陸國安人員近幾個月來加強了對梵蒂岡使團的監視，梵蒂岡高層認為，這次逮捕修女的做法為顯示北京打算關閉該使團。目前羅馬天主教廷和北京尚未建立正式外交關係，使團也缺乏官方地位。

香港教區高層向《路透》表示，北京正試圖擴大對教區的控制，目的是要影響香港下一任主教人選。這個職位自2年前上屆主教去世後一直空缺。他們說，北京與羅馬教廷2年前達成協議，賦予中共在任命大陸主教上有重要發言權，北京正打算把這項協議也用在香港教區的主教任命上，教區核心成員已感受到壓力，因為教區成員不斷被暗示北京矚意的主教人選。

梵蒂岡官員表示，香港並未包括在中梵臨時協議的範圍內，因為香港被稱為是享有「一國兩制」的地區。但是在《香港國安法》實施之後，香港教會壓力愈來愈大，除了現年88歲的陳日君樞機主教外，所有接受外媒採訪的教會領袖、神父和教友都拒絕透露姓名。陳日君說，「你說的任何話，當局都可以指控你觸犯了國安法」，「香港正在變得與其他中國城市一樣，已經沒有言論自由了。」

中共派駐香港的中聯辦沒有對相關的評論請求做出回復，大陸外交部亦未回應修女被捕與遭軟禁的情況，只打官腔答稱：「據我們所知，梵蒂岡尚未在香港設立任何官方代表機構。」

(中時新聞網)