行政院昨天宣布，地方自治條例中有關萊劑零檢出規定抵觸中央法規無效，行政院秘書長李孟諺今天表示，政院希望地方首長不要執意執行無效的自治條例，為難基層公務員、民眾和店家；政院不會主動要求懲戒，不會跟公務員為敵。

行政院昨天宣布，地方自治條例凡訂有乙型受體素零檢出規定，原訂者無效、新訂者不予核定。行政院政委羅秉成昨天也說重話，地方自治條例被函告無效或不予核定，在法律上就是不能執行，地方政府若執意執行，將會撤銷對業者違法的行政處分，若公務員明知故犯也將送懲戒。

李孟諺今天表示，行政院是呼籲地方首長不要為難公務員、民眾和店家，有些縣市要求牛肉也要萊劑零檢出，會讓經營數年的牛肉麵店、牛排館很為難，或是有些縣市規定連運送經過都要開罰，會造成民眾疑慮。

李孟諺說，公務員若明知自治條例無效還執意用法令去處罰業者或民眾，民眾當然可以申請救濟或是申請懲戒，但行政院不會主動要求懲戒。

李孟諺強調，政院的立場都是一致的，不會與公務員為敵。

(中央社)