韓國八卦媒體Dispatch（簡稱D社）今年公開的元旦情侶超震撼，驚爆韓國頂級明星玄彬與孫藝珍因為合作電視劇《愛的迫降》假戲真做，兩人正式交往已8個月。隨後小倆口也終於大方認愛，孫藝珍在IG的PO文更是甜死人，嬌羞寫下「感謝能遇到這麼好的人」。不過身為迷妹的陸劇《三十而已》女星江疏影，則是在微博崩潰PO文，直指明星都是騙子，超真實反應逗樂網友。

玄彬、孫藝珍被爆熱戀中，據D社報導指出，郎才女貌的兩人在拍攝《愛的迫降》時陷入了角色當中，但一直無法確認自己的心意，不知道這種感覺是愛情還是演技。一直到在電視劇殺青後，玄彬、孫藝珍因為離開彼此生活，產生了思念之情，終於正式發展為情侶關係。

江疏影大型塌房現場。(取自江疏影微博)

33歲大陸女星江疏影，去年在電視劇《三十而已》飾演精品櫃姐爆紅，而她戲外也是玄彬的大粉絲，曾在玄彬憑著《愛的迫降》拿下總統表彰獎時，轉PO相關報導寫下「恭喜實至名歸才貌雙全德才兼備風流倜儻十全十美的歐爸」，也不止一次在受訪時表達對玄彬的崇拜。

大陸女星江疏影是玄彬粉絲。(取自江疏影微博)

如今玄彬甜蜜認愛孫藝珍，江疏影超真實的反應更是逗樂眾人，在微博崩潰寫下：「明星都是騙子，一直以為你們是很好的朋友。」吸引大陸網友熱議「哈哈哈哈哈哈哈哈，明星也有塌房子的時候啊，像極了追星時候的我們，明星線上塌房現場哈哈哈」、「沒想到新年第一條微博就是房子塌了」、「漂亮姐姐真實情感追星是要受傷的，不過還是要祝歐巴幸福」。

「房子塌了」一開始來自韓國的一張新聞照片，照片中老奶奶看到房子塌了，本想看熱鬧，結果去了才知道是塌的是自家房子。自此每當有偶像爆出戀情，粉絲就會轉發這張圖自嘲，意思是一直死忠支持且視為假想戀人的偶像戀愛了。

(中時新聞網)