台南市山區下午發生一起疑似自撞車禍，一輛轎車在行經台20線左鎮往玉井路段時，不明原因突然打滑偏離車道，並衝到對面路肩才停下，車上4人其中2人當場沒了生命跡象，1人重傷，南市消防局據報派遣左鎮分隊前往救援，協助傷者脫困送醫，肇事原因仍有待警方調查。

(中時 )