南橫左鎮段 轎車突衝對面車道自撞 2人命危1重傷 17:292021/01/01 中時 莊曜聰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市山區下午發生一起疑似自撞車禍，車上4人中，2人當場沒有生命跡象，1人重傷，消防人員協助脫困送醫。（讀者提供／莊曜聰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市山區下午發生一起疑似自撞車禍，一輛轎車在行經台20線左鎮往玉井路段時，不明原因突然打滑偏離車道，並衝到對面路肩才停下，車上4人其中2人當場沒了生命跡象，1人重傷，南市消防局據報派遣左鎮分隊前往救援，協助傷者脫困送醫，肇事原因仍有待警方調查。 操盤心法－資金＋景氣 元月行情先攻萬五大關 北花線連假再優惠 擬推4人同行、1人免費 (中時 ) #左鎮 #玉井 #台20線 #2人 #重傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中警車置身台7甲線雪景中 交織成美麗畫面 10:542021/01/01 寶島 國3中寮隧道5車連環撞致7傷 車流回堵10公里 15:092021/01/01 社會 國道南下車潮下午紓解 8條省道今易塞 12:362021/01/01 生活 合歡山擠爆 車輛滿到路邊、遊客前胸貼後背 12:022021/01/01 生活 國3中寮隧道5車連環撞10人傷 車流回堵10公里 16:472021/01/01 社會 元旦連假首日 蘇花改南下車流順暢啟動車牌辨識疏導 13:082021/01/01 生活 近2周200人有英國旅遊史 採檢111人結果出爐 14:492021/01/01 生活 年底庫存盤點 塑化價漲勢緩 04:102021/01/01 證券．權證 元旦中橫公路死亡車禍 機車猛撞休旅車男大生斷魂 16:092021/01/01 社會 元旦增3確診 自美國、印尼入境 累計染疫破800人 13:392021/01/01 生活 景氣露曙光 工具機廠重啟投資 04:102021/01/01 產業．科技 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 元旦成忌日 機車逆撞休旅車 男大生中橫斷魂 - 社會 博士工程師偷吃女同事被甩 拿偷情證據要妻告小三結局驚奇 - 社會 27名大學生跨年開遊艇趴 印尼僑生摔入淡水河下落不明 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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