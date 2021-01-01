南韓女演員韓智慧從模特兒出身，藉著電視劇《夏日香氣》和《新娘18歲》爆紅，更曾經和男神級演員李東健有過一段情，儘管當年被封為「金童玉女」，卻黯淡分手，2010年韓智慧嫁給一名檢察官；近日韓智慧突然曬出超音波照，預告將在今年夏天升格當媽，粉絲也等了10年終於聽到她的好消息都替她高興。

韓智慧在2001年從超級模特兒選拔大會出道，外型出眾也讓她獲得不少導演欽點，開啟她的演藝圈之路，主演《夏日香氣》、《新娘18歲》等，收視成績亮眼，韓智慧躍升收視保證；後期韓智慧減少演出，專心把學業完成，在2010年2月從世宗大學電影藝術學系畢業。

2020年12月31日，韓智慧在IG曬出超音波照報喜訊。(圖/ 摘自韓智慧IG)

而韓智慧在2010年9月21日嫁給交往2年的檢察官男友結婚，更在夏威夷舉辦浪漫的海島婚禮，但婚後她的肚子遲遲沒傳來好消息；終於在2020年12月31日，韓智慧在IG曬出超音波照報喜訊，並寫下一封手寫信，坦承已經36歲的她過去10年也很擔憂沒懷孕的問題，所幸在艱難的2020年給她和先生一個寶貴的禮物，並表示預產期在今年夏天。

等了10年的好消息，也讓粉絲替女神感到開心，紛紛給予祝福，「妳一定會是個好媽媽」、「期待看到妳的寶貝」、「要健健康康的喔」、「無論過多久妳還是那麼美」。

(中時新聞網)