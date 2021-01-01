中央氣象局近日發布低溫特報，許多官員紛提醒民眾保暖。衛福部長陳時中和台北市副市長黃珊珊，在跨年前、上月30日晚上也帶禦寒物資，前往街頭關懷街友。衛福部臉書並秀出兩張照片，可看出阿中部長頭戴看來頗為時尚的帽子、穿西裝，蹲下身送暖暖包等物資給遊民，散發出迴異平常的暖男形象。有網友按讚，也有網友問「台北市長是誰？」。但仍有多位網友，因跨年防疫問題，批評陳時中。

衛福部長陳時中，30日晚間探視台北車站遊民。(圖/翻攝自 衛福部 臉書)

陳時中(左2)，30日晚間與台北市副市長黃珊珊(左2)一同探視北車遊民。(圖/翻攝自 衛福部 臉書)

近期全台氣溫驟降，衛福部表示已啟動遊民低溫關懷，更發布了街友避寒地圖。衛福部臉書也於上月30日分享兩張照，為陳時中部長與黃珊珊、北市社會局長周榆修夜訪關懷台北車站及艋舺公園遊民，致贈暖暖包、口罩、酒精等物資的畫面。陳時中也提醒街友，可去各地街友避寒處所休息。

此照片與陳時中平常穿背心、「面無表情」開防疫記者會的形象不同，網友也留言為他打氣，有人稱「帽子不錯」，更有人說「現在台北市長是誰啊」。不過，陳時中早已顯露出其「多變」的一面，不但曾拍時尚照，還登上小巨蛋高歌，卻引發「不務正業」的批評，這回變身暖男也引起矚目。

衛福部長陳時中（左）、歌手詹雅雯（右）。（圖／本報系資料照片）

詹雅雯30周年巡迴演唱會台北小巨蛋場，圖左為衛福部長陳時中。（圖／本報系資料照片）

但即使陳時中扮了暖男，不少網友卻仍不滿意其近日的防疫作為，及與台北市長柯文哲間針對跨年活動辦不辦的「攻防」。有網友說，「 有藝人在台東開唱，湧入七萬人，怎不鬼叫？」、「陳其邁被稱讚很合理，但陳時中看怎麼怪怪的」、「陳時中跨年出招逼台北不辦，還好老柯沒上當」、「英國航班可以進來，跨年當然也可以辦」、「看出來柯P這一局贏了」、「陳時中防疫出現漏洞，停辦只是亡羊補牢」。

陳時中昨上民視節目時指出，自己上了《GQ》雜誌後，很多女性都稱讚他這樣穿很帥，讓太太有點吃醋。（圖取自《GQ》雜誌 Instagram）

#衛福編編報報（抱） #寒流 報到，阿中部長👱‍♂夜訪遊民關懷送暖💖 ⏲發文時間：2020.12.30 🤓 防疫之餘，大家都要注意保暖，平安健康！ 🤓... 由衛生福利部發佈於 2020年12月30日 星期三

(中時新聞網)