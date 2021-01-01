中央氣象局近日發布低溫特報，許多官員紛提醒民眾保暖。衛福部長陳時中和台北市副市長黃珊珊，在跨年前、上月30日晚上也帶禦寒物資，前往街頭關懷街友。衛福部臉書並秀出兩張照片，可看出阿中部長頭戴看來頗為時尚的帽子、穿西裝，蹲下身送暖暖包等物資給遊民，散發出迴異平常的暖男形象。有網友按讚，也有網友問「台北市長是誰？」。但仍有多位網友，因跨年防疫問題，批評陳時中。
近期全台氣溫驟降，衛福部表示已啟動遊民低溫關懷，更發布了街友避寒地圖。衛福部臉書也於上月30日分享兩張照，為陳時中部長與黃珊珊、北市社會局長周榆修夜訪關懷台北車站及艋舺公園遊民，致贈暖暖包、口罩、酒精等物資的畫面。陳時中也提醒街友，可去各地街友避寒處所休息。
此照片與陳時中平常穿背心、「面無表情」開防疫記者會的形象不同，網友也留言為他打氣，有人稱「帽子不錯」，更有人說「現在台北市長是誰啊」。不過，陳時中早已顯露出其「多變」的一面，不但曾拍時尚照，還登上小巨蛋高歌，卻引發「不務正業」的批評，這回變身暖男也引起矚目。
但即使陳時中扮了暖男，不少網友卻仍不滿意其近日的防疫作為，及與台北市長柯文哲間針對跨年活動辦不辦的「攻防」。有網友說，「 有藝人在台東開唱，湧入七萬人，怎不鬼叫？」、「陳其邁被稱讚很合理，但陳時中看怎麼怪怪的」、「陳時中跨年出招逼台北不辦，還好老柯沒上當」、「英國航班可以進來，跨年當然也可以辦」、「看出來柯P這一局贏了」、「陳時中防疫出現漏洞，停辦只是亡羊補牢」。
(中時新聞網)
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