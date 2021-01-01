電動車大廠特斯拉在今年掀起熱潮，身為全球最大電動車市場也掀起波瀾，除了原本的大陸汽車大廠比亞迪，美國通用汽車也打進大陸二三線城市搶先機，在美掛牌的大陸新能源車品牌，蔚來汽車、小鵬汽車以及理想汽車更是備受關注。外媒報導指出，北京當局打算利用新能源車產業，突破在內燃機時代的困境，一舉成為汽車製造強國。

據《南華早報》先前報導，早在去年11月初，比亞迪市值已經擠進全球第4，達734億美元，當時股價大漲超過330%，截至12月31日收盤，股價比當時再高出超過5%，收在194.3港元。

小鵬汽車在去年8月28日美股掛牌上市以來，股價大漲超過328%，11月下旬一度大漲超過6倍，2020年最後一個交易日收盤價落在42.83美元。理想汽車則是上市以來至年底大漲超過75%，同在11月下旬更一度大漲167%。其中最驚奇的，莫過於蔚來汽車，股價從2020年初的3.72美元一度漲至年底的48.74美元，漲幅逾1210%。這3家大陸新能源車不只股價有強勁漲勢，去年第三季財報也刷新紀錄，雖仍遠遠不及特斯拉，但在看好大陸新能源車發展下，股價不斷提升，也被投資人戲稱是「電動車三傻」。

特斯拉不僅在今年達成連續4季淨利為正的紀錄，更在今年12月21日正式納入標普500指數，讓原本還在觀望電動車市場的分析師不得不正式這個首次納入就就是第6大的成分股，特斯拉也在去年11月獲得北京當局批准，可銷售上海超級工廠生產Model Y，並在2021年首日就宣布降價，加上去年10月Model S調降，可說是想積極搶食大陸市場這塊大餅。

不過，據《美國之音》報導，引述《華爾街日報》先前提到的豐田汽車總裁豐田章男發言，批評日本政府擬在10年後讓油車步入歷史的政策，這將導致汽車產業崩潰、幾百萬人失業，甚至提到以小鵬為首的新能源車正在主導這個產業。

數據服務機構 Statista 統計，大陸2019年新機動車註冊數量達 2105 萬輛，美國以1697 萬輛居次。2019 年大陸新能源車銷量達120.6 萬輛，比重占全球55%。2019 年底電動乘用車銷量達 366 萬輛，占全球48%，純電動車的保有量則是達到258 萬，歐洲、美國則是各不到百萬輛。預計到2030年，大陸的新能源車數銷量將創下壓到性優勢，全球市占達 57%。

美國智庫華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）中國商務和經濟高級顧問兼理事會主席Scott Kennedy警告，一旦大陸新能源車出口出現規模，將對全球汽車產業造成重大影響。Scott Kennedy提出，大陸新能源車的營收有超過30%來自政府補貼。

哈德遜研究所「自由社會未來」中心副總監Mike Watson指出，北京當局積極投入該市場，有種該產業被牽著鼻子走的感覺。美國美國國家情報總監辦公室反間諜與安全中心（NCSC）去年2月就提出警告，大陸竊取美國的飛機引擎、電動車製造技術，彌補在傳統生產所欠缺的技術。

北京當局曾在去年下半年公布最新政策，2021年至2035年的新能源汽車發展計畫，預計到2025年，每5輛就要有1輛是電動車、油電混合車，以及燃料電池車其中1種車款。上海製造業獨立分析師Gao Shen表示，北京當局卯足全力發展新能源車是件好事，大陸買家也接受現金補貼、免費發放汽車牌照等紅利考慮買進，並同時在充電網路上大量布置，預期接下來幾年時間，大陸新能源車發展速度將吸引更多投資人進入市場。

不過，Scott Kennedy也提到，在高階市場，歐美品牌一直保有高水準，如今也一直在大陸主要城市居於高位，大陸品牌主要也是在效仿這些領導品牌，只要技術保持依然仍握有領導優勢，但歐美品牌的劣勢在於電動車製造較傳統車廠的人力需求還少，要如何轉型仍是關注重點。

(中時新聞網)