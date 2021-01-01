2020年結束了，前國民黨主席洪秀柱主持的護憲保臺論壇節目第20集，特別邀請立法委員李貴敏和資深媒體人董智森，一來回顧2020年影響臺灣的重大事件，包括新冠疫情、 萊豬 、民選獨裁。

針對民進黨開放萊豬進口，董智森提到當初民進黨在在野時期積極反對萊克多巴胺，但現卻論述轉變，可見民進黨多麼不值得信任，都在說謊。李貴敏表示，萊豬不只是人體造成傷害，更是對環境污染、臺灣土地造成世世代代的影響。

談及美國大選期間臺灣執政黨的錯判，李貴敏認為民進黨政府為支持川普總統，而加入美中臺代理人戰爭，但臺灣根本沒有國力和財務能力和大陸做軍備競賽，反而加深了兩岸之間的衝突。從行政單位數據顯示，至十一月底臺灣的出口總額有43.8％都仰賴大陸，萬一大陸開始制裁，政府是否可以承受其經濟方面的影響呢？

提到民選獨裁，董智森指出國民黨執政時期，還可以容納各種媒體、不同聲音。在民進黨上位後，潛入媒體、進入校園，都與過去的論述前後不一致，還談論什麼言論自由。李貴敏則表示，言論自由是憲法保障的基本人權、體現民主國家的價值，民眾可以透過多元訊息來滿足知道的權利，但如今卻淪為『一言堂』的情況。從萊豬進口、中天關台、NCC嚴管網路事件來看，都是戕害人民健康權，限制行動自由。政府在施政措施嚴重違憲，並且一黨獨大。

最後，對於給國民黨的建議，三人都各有想法。董智森表示，國民黨應加強網路媒體的經營，展現在野黨的氣魄，在議題上團結執政縣市，捍衛民眾權益。李貴敏指出，國民黨透過民調來持續貼近民意，不要再「溫良恭儉讓」。洪秀柱則認為國民黨應該堅持自己的中心思想，並結合理念相同民眾，走出福國利民的道路。

(中時 )