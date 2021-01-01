外籍移工宿舍1樓後方雜物間竄出火舌，機車被燒得面目全非。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區一處外籍移工宿舍在跨年夜竄火舌，兩名武姓及阮姓移工緊急從2樓逃生，踩著1樓高溫鐵皮屋跳樓，3人分別燒燙傷緊急送醫，目前送住燒傷病房治療。由於外傳疑施放煙火釀禍，消防局表示，起火原因待火調科鑑定。

台中市消防局跨年夜獲報指稱，梧棲區港埠路2段有4樓建築物起火，出動消防車14輛、救護車3輛、消防人員47人、義消21人，由梧棲分隊小隊長蔡谷昌帶隊前往搶救，副大隊長朱錦源在場指揮。

由於起火點在1樓後方鐵皮加蓋雜物間，火勢一發不可收拾往上竄，當時在2樓的兩名武姓及阮姓外籍移工緊急往下，踩著1樓高溫的鐵皮屋頂跳樓逃生，造成3人燒燙傷，意識均清楚，119緊急將他們送童綜合醫院救治。

院方指出，27歲越南籍武姓男子右手，10％的2度燒燙傷，右腳擦傷；25歲越南籍武姓男子雙手、前胸、左側屁股，11％的2-3度燒燙傷；22歲越南籍阮姓男子雙手、後背、雙腳，18％的2度燒燙傷，3人均送住燒傷病房。

由於火災發生在跨年夜，現場也有一整桌佳餚，1名移工還酒醉在戶外，當晚大家似乎在辦跨年趴，外傳是施放煙火致釀災，台中市消防局表示，現場沒有人承認放煙火，正確起火原因待火調科鑑定。

(中時 )