雲林縣長張麗善（前左三）參加元旦升旗，強調萊豬進口食安面臨挑戰。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善1日率1級主管在雲林縣虎尾鎮公所廣場參加升旗典禮，強調1日是含有瘦肉精的美國豬肉進口台灣，在食安上我們將面臨另1個挑戰，唯有大家同心協力、分工合作、上下一心，共同面對才能度過難關。

雲林縣政府元旦升旗與虎尾鎮公所共同舉辦，因應新冠肺炎嚴峻，取消健走採直播方式，不開放民眾參加，張麗善與縣府1級主管、虎尾鎮長丁學忠高唱國歌及國旗歌，迎接新的1年到來。

張麗善表示，2020年國人受新冠肺炎疫情影響，處在焦慮不安的情況，但是台灣還是超越其他國家展現應有的水準，使國人可以安然度過，但民眾不能輕忽放鬆，因為病毒已產生變種，更需嚴陣以待。

張麗善說1日也是含有瘦肉精的美國豬肉進口台灣，在食安上，我們又面臨另一個挑戰。唯有大家同心協力、分工合作、上下一心共同面對各種困境跟挑戰，才能擁抱新希望迎向更美好的未來。

張麗善指出，雲林縣政府在各級主管努力下，去年拿下許多獎項，更得到中央政府的肯定，獲得政府服務獎。身為高齡化、少子化的縣市，獲衛福部頒發韌性與創新獎、健康平等獎、不老獎3大獎項，顯示面對未來超高齡化，雲林縣已做好準備。

對於新的1年，張麗善強調要翻轉雲林不容易，要改變雲林需非常用心，縣府將秉持「以人為本、以民為尊、將心比心」理念規畫縣政，縣府團隊會提出更多福國利民政策，也希望所有雲林鄉親一起努力，再創高峰。

(中時 )