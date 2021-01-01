隨著新的一年開始，農曆春節也近在眼前，每個上班族最關心的就是年終獎金。不過，大陸一所高校近日發放年終獎金，卻讓大批員工相當失望，因為有的教授竟然只拿到人民幣8元（約新台幣34元），甚至部分較資淺的老師還得倒貼；許多教職員深感不滿，紛紛聚集到學校門口討公道，怒吼「半斤豬肉都吃不起」。

《網易新聞》報導，四川省成都市一所高校門口出現大批民眾，這些人不是學生，而是學校的教授，而他們聚集的原因竟是因為「8塊錢年終獎」；有學生看到自己的老師也頂著寒風出現在人群中，也為他們打抱不平，甚至忍不住流下不捨的眼淚。

報導指出，學校日前照慣例發放年終獎金，原本是件令人高興的事，可是在核對工資明細時，有一名教授發現自己的年終獎竟然只有8塊錢，甚至有些年輕教師的年終績效獎金不足抵扣，存在倒貼的情況。更讓人難以理解的是，學校部分行政職位拿的工資比老師更高，例如行政十級辦事員年終績效獎金比四級教授多1萬多元。

據了解，由於校方提前扣了2年的養老保險費，部分老師就被扣了2萬多；此外，學校今年進行績效改革，課時費被改作績效獎金發放，種種因素導致年終獎金不如預期。事實上，近年大陸教師的工資問題一直是關注焦點，外界不斷呼籲提高工資待遇，如今反而減少，甚至比不上行政人員，在知識就是金錢的社會，對教師們確實不公。

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(中時新聞網)