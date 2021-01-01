嘉義縣為因應中央要求強制標示「肉品及使用原料原產地」，今啟動專案稽查。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

萊豬開放首日，嘉義縣為因應中央要求強制標示「肉品及使用原料原產地」，今啟動專案稽查，共計查核668家計1742件肉品，查核結果，業者都有清楚標示供消費者辨別。

衛生局會同消保官及政風人員啟動專案稽查，包含大賣場、超市、傳統市場、零售通路商、餐廳、火鍋店、燒烤店、便當店及小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯、豬油或是含豬肉及可供食用部位的食品等業別，都要清楚標示，共計查製造業14家、4件，餐飲業370家、827件，市售業283家、911件，輸入業1家。

衛生局代理局長趙紋華表示，如經查獲肉品加工產品未標示原產地（國），可依違反食安法第22條及第25條規定，處以3萬元以上300萬元以下行政罰鍰，若標示不實可依食法第28條規定，處以4萬元以上400萬元以下行政罰鍰。

衛生局呼籲食品業者勿購買來路不明的肉品產品，供售豬肉相關製品時，應確實落實原產地標示，保存肉品來源憑證，以資佐證，提供消費者清楚辨識、安心自由選購，同時也提醒消費者選購肉品及用餐時，請注意原料原產地、國標示，清楚標示安心選購、安心食用。

(中時 )