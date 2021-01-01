金門「小三通」前年旅客往來逾197萬人次，是兩岸重要的交流管道。（李金生攝）

針對蔡英文總統在元旦演說提及「等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。」金門縣長楊鎮浯認為蔡總統在兩岸關係緊張的當下，遞出了橄欖枝。他也期待兩岸政府在疫情結束後，就「小三通」復航進行磋商，讓金門鄉親也能逐步有序的恢復正常生活步調。

楊鎮浯在個人臉書強調，交流永遠是減少誤解、增進了解的第一步，甚至站在務實層面來說，兩岸之間的經貿文化互動越密切，越有利於兩岸共享和平繁榮的紅利。

楊鎮浯說，疫情開始之初，金門作為守護國門的第一線，在最短的時間內就喊停了兩岸「小三通」，而小三通停航後，對於區域觀光、經濟影響之劇烈，金門鄉親感觸最深。就如同蔡英文總統在元旦談話所說，身為總統，2021年最重要的責任是：讓大家如常生活，並且跟著全球經濟復甦的脈動往前進。相同的，「防疫優先」是他作為地方父母官2020年最重要的任務，但在疫情獲得控制與結束後，與金門鄉親一起拚民生、拼經濟，也是個人責無旁貸的工作。

楊鎮浯特別感謝蔡英文總統在元旦談話願意放下歧見，做出「兩岸逐步恢復正常有序交流」的承諾，他也要趁此機會代替金門鄉親具體向蔡總統建議，兩岸政府有關單位也應該就疫情結束後的「小三通」復航一事進行磋商，讓金門縣的鄉親朋友也能逐步有序的恢復正常生活步調。

因為新冠疫情爆發延燒，金馬「小三通」自去年2月10日起停航。這也是當時進入第20年，平均每天5300人次進出，前年往來旅客逾197萬人次的金門「小三通」，繼2003年5月17日因SARS防疫而暫時中止客、貨船往來之後，再一次停航，至今仍未恢復往來。

(中時 )