因應水情吃緊，嘉南地區一期稻作停灌，相關補償受理已於去年底結束，目前相關單位正加速作業，執行最後審核，預計農曆過年前發放補償。據統計，今年嘉南地區申請面積達1萬7393公頃，申報比率約9成。有農民透露，受到地主壓力，多數農民會選擇與地主「平分」補償，除不傷和氣，也避免地主「另尋租客」。

南台灣旱象嚴峻，曾文、烏山頭水庫灌溉水源不足，農委會去年12月初受理申請停灌補償，補償樣態分為2種，分別為每公頃9.3萬元、8.2萬元，農民可自行選擇。此外，不只實際耕作者可申請，包括代耕業者、育苗業者等也都納入補償範圍，可向農糧署分署申請。

據農田水利署嘉南管理處統計，原估計停灌範圍為1萬9385公頃，去年12月20日截止時，申請面積約為1萬7393公頃，申報比率接近91％。嘉南管理處表示，單位動員最大人力、假日無休，受理農民申請停灌補償，過程踴躍順利，未來將現地調查剩餘9％未申報農地，若已改建為建物，將考慮編廢，剔除灌區範圍。

不過，雖然本次停灌補助金額為歷年一期作停灌補償最高紀錄，且農委會也一再重申會發放給土地實際耕作者，但仍衍生不少爭議，其中，最大爭議莫屬地主與承租者的補償協調。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，自己就曾碰過一位地主，前往工作站申請補償時，才發現補償「早就被別人登記了」，讓他相當不滿「怎麼都沒跟我說？」因此，為避免爭議，農民與地主大多私下協調平分補償。

然而，也有不具名的農民抱怨，只要碰上錢的問題，多年來和地主的情感，好像也跟著消失殆盡。該農民指出，雖然是農民申請補償，但不敢不給地主，因為深怕地主會「另尋租客」，因此只好和地主私下協調分配補償。如今，中竹苗地區一期稻作也將停灌，該農民建議，政府要審視本次停灌補償的缺失，避免重蹈覆徹。

張美雪指出，缺水停灌是不得已的措施，由於此次補償金額還算「合理」，因此並未引起太多抗爭。張美雪也稱，停灌期間，可以讓土地暫時休息，農田變身花海，對社區發展也很有幫助，非常時期下，大家共體時艱，努力把損失減到最少才是要緊。

(中時 )