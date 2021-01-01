清晨冷冽寒風中，總統府冉冉升起國旗，蔡英文總統上台致意後，府前廣場嘻哈K-pop舞曲響起，醒吾科技大學表演藝術系20位學生以自創舞蹈與剪輯音樂，用"舞"力轟炸全場，透過總統府直播畫面，醒吾舞林高手在全國國人面前呈現魔幻般嘻哈舞蹈！

K-pop蹈曲聲響起，醒吾科大嘻哈舞蹈團展現魔幻般舞蹈。(醒吾科大提供)

醒吾科大表演第二首舞，全部自創舞蹈與音樂剪輯，吸引全場目光。(醒吾科大提供)

110年元旦總統府升旗典禮1日在總統府前廣場舉行，清晨6時30分蔡英文總統引領唱國歌、舉行升旗典禮後，由表藝系老師何健銘率領的醒吾科大嘻哈團體舞蹈表演隨即登場，相較三軍儀隊整齊肅穆持槍表演，醒吾科大青春洋溢舞蹈，活力四射總統府，成了全場最吸引目光表演團體。

醒吾科大表演不斷變化隊形，透過大螢幕現場直播，國人同步觀賞。(醒吾科大提供)

為了盡善盡美演出，醒吾科大師生凌晨三點就整裝出發至府前廣場，做最後一次排演。身著醒吾流行藝術學院表藝系系服的同學，個個精神抖擻，因他們知道這場表演代表醒吾科大呈現給全國國人欣賞。表藝系一年級蔡鎮丞說：「今天最可惜的是為了防疫，舞者必須戴口罩演出，不然國人可以看到我們精彩專業的表情！」

圓滿完成表演任務，醒吾科大師生在總統府留影。(醒吾科大提供)

元旦升旗嘻哈舞蹈表演 ，醒吾科大活力四射總統府。(醒吾科大提供)

蔡鎮丞說，同學們都是第一次在總統府前表演，為了完美演出苦練很久，練習過程中因抬高或翻來翻去，即使受傷也不以為意，因為他們舞蹈最大的特色就是是隊形上的變化以及戲劇張力，搭配節奏非常洗腦的旋律很有共鳴，如果不是戴著口罩，更能凸顯表情的渲染力。

何健銘表示，今天表演兩首舞曲，第一首KPOP舞曲係自編舞蹈，跟一般MV舞蹈不同，舞蹈技巧性高、也是2020全國啦啦錦標賽嘻哈團體組亞軍；第二首舞自創舞蹈與音樂剪輯，特色在於速度掌握以帥氣為主，舞者完美呈現了舞蹈「時間、空間、力量」最重要三元素。

表藝系三年級蕭艾迪說：「我們最大的特色是勇於挑戰自己，因為這首歌曲我們要做很多高難度動作，像是飛人、甩人、抬人、翻及炸劈，其實很多都是第一次嘗試，大家都沒有經驗，就是一股腦的看別人做，覺得很酷我們就也跟著做，完全不怕受傷！」

蕭艾迪充滿自信表示，因為他是編舞者，因此本身的舞風就是充滿hiphop，用的音樂是Doctor pepper跟just a lil bit，用意就是這兩首音樂可以很「炸！」表藝系學會會長李文琛強調，今天同學們精湛完美演出，就是要證明醒吾科大流行藝術學院表演藝術系是最有實力的！

今晨元旦升旗因應最新疫情，取消現場民眾參與，但透過總統府官網、總統府YouTube頻道、總統蔡英文臉書、副總統賴清德臉書及總統府發言人臉書線上直播，國人都可以在線上欣賞醒吾科大最「炸」的嘻哈團體舞蹈表演。

(中時新聞網)