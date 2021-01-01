韓國頂級明星玄彬、孫藝真（孫藝珍）因為拍攝電視劇《愛的迫降》假戲真做，在2021年元旦大方認愛，原來兩人已悄悄交往8個月。同樣為39歲的玄彬與孫藝真，現在更被韓媒驚爆其實早有結婚打算，男方父母還差點買下了一棟超過100億韓元(約2.59億)的豪宅，準備當成兒子婚房。

玄彬、孫藝真認了熱戀8個月，現在韓媒更加碼爆料兩人戀愛趕進度，已進展至論及婚嫁的階段。一位豪宅仲介向媒體爆料，玄彬父母差點就要買下漢南洞的高級別墅，據說是要當玄彬與孫藝真的婚房，但很遺憾最後告吹了。

據悉，該別墅是超過100億韓元的最高級別墅，玄彬父母對房子非常滿意，但在看房的過程中發生了突發變數，最後未能簽約。

報導中更指出，玄彬、孫藝真結婚傳聞在2020下半年開始在演藝圈流傳。一位圈內人士更爆料，玄彬、孫藝真原本打算在2020年下半年結婚，但卡在兩人都是1982年生、39歲，逢9不宜婚，因此決定延遲到2021年，最晚也會在2022年初結婚。

不過兩位當紅明星結婚的最大變數，當然就是忙碌的行程。孫藝真正在討論接拍好萊塢電影《The Cross》，如果談成，就會在今年3、4月開拍，而玄彬今年也有新片要拍攝，因此雙方也必須喬出一個時間來確定結婚日期。

(中時新聞網)