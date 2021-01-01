據美媒獲得的大陸內部檔顯示，中共高層曾悄悄下令嚴格控制所有與新冠病毒相關的研究，並秘密尋找病毒的起源。雖然世界衛生組織(WHO)的研究小組準備本月訪問大陸並前往武漢，但在蝙蝠棲息地搜尋病毒的科學家手中的樣本已經被官方沒收。

《美國之音》指出，《美聯社》所獲得的內部檔顯示，北京早已向官方支持的科學家發放了數十萬美元的資金用於尋找病毒的起源；但迄今有關他們研究的報導非常少。加上官方媒體積極宣傳新冠病毒來自中國境外的理論，更令尋找病毒起源的工作顯得撲朔迷離。

《美聯社》的專題報導指出，大陸南方山谷深處，有一個礦井內有大量蝙蝠，它們攜帶著與新冠病毒最接近的病毒，曾在此採集到蝙蝠身上病毒的樣本已被收走，研究人員也被警告，不得私下接受新聞界採訪。該社記者前往礦坑途中，則遭到警方跟監，道路也遭到封鎖。

報導指出，大陸官方曾對研究該病毒起源的科學家提供了數十萬美元資助，這些科學家據信與中共軍方有關聯。大陸正在嚴密監督調查結果，並要求任何資料或研究的公佈，都必須經直屬黨中央的一個工作組批准。

媒體的調查報告是基於對中外科學家和官員的數十次訪談、公開通知、洩露的電子郵件、內部資料，以及來自大陸國務院和中國疾病控制與預防中心的檔，顯示政府保密體系和自上而下的控制模式，因此到底大陸研究者找到什麼資訊，外界無法得知。熟悉大陸公共衛生系統的科學家說，大陸對於其它敏感研究的做法也是如此。

大陸將病毒起源研究政治化的做法也同樣在美國發生，今年4月美國總統川普擱置了一項美國政府資助的對大陸和非洲的危險動物疾病的調查鑒定專案，徹底切斷了美中兩國科學家之間的合作關係，使得對病毒源的查尋更加複雜化。川普還曾指責是中國武漢實驗室的事故引發了新冠病毒大流行，病毒專家說，雖不能排除這種可能性，但是目前沒有任何證據支持這一理論。

對新冠病毒的始源進行研究，對於預防未來的大流行病至關重要。儘管世界衛生組織的一個國際小組計畫于明年1月初訪問大陸，但尚未獲准進入武漢。公共衛生專家警告，大陸拒絕讓國際科學家進一步接觸病毒始源研究，這種做法損害了近20年前查明SARS疫情源頭的全球成功合作。

世衛組織在7月份完成、11月份發表的一份報告稱，大陸衛生當局在2019年12月發現了124例病例，其中包括武漢以外的5例病例。世衛組織即將訪華的目標之一，是對去年12月的醫院記錄進行審查。世衛組織小組成員、冠狀病毒專家彼得·達紮克（Peter Daszak）表示，我們所有人都是其中的一分子，不應該利用確定新冠病毒大流行起源，來為任何人定罪。

(中時新聞網)