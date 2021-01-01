黃姓男子入住桃園A7某住宅，去年7月時該社區有數戶馬桶不通，管委會請來業者修繕，汙水卻從糞管溢出至黃男客廳、飯廳、臥室、牆壁、走道，裝潢、神桌、家具、鞋櫃等物品沾染糞水惡臭難聞。黃男求償，管委會和業者認為非他們責任，他提告後，法院判雙方各賠償12萬餘元給黃男。

黃男提告，指前年7月管委會接獲反應，有數名住戶反映馬痛不通，管委會因此找來衛生公司處理，業者把馬通拆除後，施工中未裝回，也未採取防範措施，更沒公告住戶要配合維修，導致糞水從馬管拆除後溢出，他全家幾乎都是，不但無法清潔，他自己還因為沾染糞水，導致皮膚炎就醫，委託他人清潔消毒、重新油漆、購置神桌等，請求賠償。

管委會則稱，他和黃男是委任關係，衛生公司是承攬關係，衛生公司為專業人員，應該有注意義務，管委會並無過失。衛生公司則稱，施作過程並無過失，糞水是其他住戶傾倒，與其無關。神桌也沒有不堪使用，還沒折舊。而且會塞住是管委會放任住戶大量傾倒貓砂及排水有過失。

但法院認為，衛生公司是專業公司，還有住戶裝回馬桶後就沒有糞水排出。且管委會、衛生公司已可預見糞水溢出之危險發生，卻沒有裝回馬桶或者防範。管委會、衛生公司各賠12萬1100元。

(中時 )