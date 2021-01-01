出遊引發行車糾紛，一方的黑色轎車玻璃被砸。（吉安警分局提供／王志偉花蓮傳真））

元旦假期，民眾出遊跨年賞景，不過有兩方人車在花蓮壽豐鄉台11線車道上，疑因變換車道引起一方不悅，雙方爆發口角，在公路上演砸車毆打，畫面被PO上臉書，警方也接獲報案，循線帶回5名遊客，被依涉嫌毀損、妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌函送法辦。

吉安警分局調查，12月31日下午2時30分左右，吉安警分局獲報在壽豐鄉臺11線10公里北上車道、靠近遠雄海洋公園附近，有行車糾紛，吉安警方到場後，發現一起行車糾紛而引發的毀損及傷害案件，現場有一部黑色自小客車玻璃遭毀損，一名年約23歲的男子身體有擦挫傷°

警方了解，雙方均來自外縣市遊客，行經台11線後疑似在變換車道時先起了口角，進而引起毀損等肢體衝突，案發後員警調閱路口監視器逐一過濾，以車追人，在4小時內循線在壽豐鄉一間民宿中，將涉案人陸續帶回調查，全案依法函送偵辦。

畫面被PO上臉書，網友紛紛留言地方治安變差了，在公路上演毆人砸車等，警方說，元旦假期出遊賞景，切勿因為超車火氣大衍生糾紛，可即刻撥打110報案，警方派員依法處理。

(中時 )