鬼片《杏林醫院》昨跨年登場，導演實地取材拍攝，帶給觀眾親臨現場的恐怖氛圍。上映首日全台嚇出約500萬好成績，創下2020全年度鬼片首日開票冠軍，為今年國片票房畫下完美句點，更開啟新年度的國片強心針。

在整體故事上，以實地取景拍攝為最主要賣點；但依循傳統鬼片的脈絡，全部拍攝都在醫院內完成。靠著時間軸切換，醫院場景轉變，讓橋段充滿驚喜。觀落陰尋親是電影故事軸心，每位尋親者各自帶著未了心願想要見到過往親人，進而拼湊出角色間的糾葛，除了恐怖之餘，生離死別中親情與愛情的羈絆更是展露無遺。

此外，片中演員林柏宏、太保、朱芷瑩皆為實力派演員，林柏宏、太保都獲得金馬獎最佳男配角肯定，朱芷瑩則從獲金鐘獎最佳女主角。洪曉蕾從名模首度轉戰大銀幕，表現可圈可點，片中化身鬼王時，忍耐長時間特殊造型之苦，克服潔癖心理，高度敬業精神獲得工作人員一致讚賞。《杏林醫院》現正熱映中。

(中時 )