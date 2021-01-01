台中市大甲戶政所設計粉紅色系幸福家庭3D彩繪牆，讓新人拍照留下美好回憶。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市霧峰戶政所打造「霧峰林家-大花廳」，提供新人拍照牆。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

迎接2021年，也展開新人生！台中市元旦結婚對數，疫情未造成大影響，民政局統計，1日到場辦理結婚登記對數為60對、指定元旦結婚生效對數為56對，合計116對有情人終成眷屬，市府還推行友善婚育措施，提供生育津貼、宅月子服務二擇一，鼓勵結婚、催生一舉兩得。

1月1日元旦新年，日期好記又有「幸福1＋1」的涵義，是許多新人選擇結婚登記的熱門日子，民政局從歷年選在元旦登記結婚的新人，都達上百對，2019年元旦有120對，2020年元旦有121對，2021年元旦共116對。

被稱為「超級媒人」的民政局長吳世瑋表示， 昨日一對新人在大里戶所完成結婚登記，他們在市府舉辦的聯誼活動相識相戀，攜手走上紅毯，從單身聯誼、成家好禮到生育津貼、宅月子服務二擇一，市府照顧市民各人生階段的幸福。

大里區戶政事務所主任李雪琴說，這對新人去年10月參加民政局與大里戶所舉辦的單身聯誼活動，元旦特地回到為兩人牽線的大里戶所完成結婚登記，並帶來活動當天佩戴的號碼名牌，象徵緣份的開始。

民政局與大里戶政所贈送成家福袋，準備實用小家電，祝福白頭偕老、永結同心。

從聯誼到結婚才兩個月時間，何時決定共度一生？男方說，對女生一見鍾情，漂亮又體貼，父母也都很喜歡，催促趕快娶美嬌娘，希望早日抱孫子；女方透露，聯誼用餐時，大家排隊盛裝飲料，男生細心幫她倒茶，體貼又紳士的舉動留下好印象。

吳世瑋表示，台中市各戶政事務所積極推動人口政策，發揮巧思打造特色主題拍照牆，增添拍照幸福感及趣味，例如大甲戶政事務所打造粉紅色系幸福家庭3D彩繪牆；清水戶政所則以特色地景高美溼地、鰲山峰為主題繪製3D彩繪牆；梧棲戶所拚貼馬賽克海洋元素結合幸福花牆，打造「情定海豚灣、幸福梧棲港」。

此外，東勢戶所新社辦事處以每年新社花海為發想，設計唯美、浪漫花牆；霧峰戶所則呈現在地國寶級古蹟「霧峰林家-大花廳」，並準備鳳冠霞帔、長袍馬褂，讓新人體驗傳統中式婚禮。

民政局指出，統計近兩年，台中元旦結婚登記多達120對。結婚改為登記生效制後，假日辦理結婚登記須先向戶政事務所預約，或於結婚日前3個辦公日內向戶政事務所申請登記，並指定結婚登記日為生效日，讓新人可放心籌備婚禮事宜。

(中時 )