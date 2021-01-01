《通靈駕訓班》以日常靈異現象作為發想，拍出足以顛覆以往的鬼片。（海鵬提供）

驅魔恐怖喜劇《通靈駕訓班》，將於今年寒假上映「招生」搶錢。該片劇情描述一個擁有通靈能力的駕訓班女教練玫瑰，為拯救客戶女兒免遭撒旦「處女獻祭」詛咒，展開一連串荒誕且爆笑的驅魔行動。不僅劇情戲謔充滿魔性，片中「處女缺貨」的笑哏，反映撒旦的窘境，更成為電影一大賣點。

全片無畏禁忌笑哽狂噴，將邪教獻祭牽扯處女性事，從頭到尾狂戳觀眾笑穴，獲譽為《吸血鬼家庭屍篇》加《拿破崙炸藥》的搞鬼新典。該片也受到讓英國媒體《衛報》青睞，讚佩得五體投地，形容是「當今最滑稽的驅魔喜劇」。該片不僅狂掃全球4大奇幻影展觀眾票選獎，更榮登美國爛番茄網站98％超高期待度。

《通靈駕訓班》是愛爾蘭新銳導演麥可亞亨（Mike Ahern）與恩達勞曼（Enda Loughman）聯手編導的首部電影。兩人因為偶然間看到一則捉鬼夫妻檔的趣味報導而靈感大發，決定以日常靈異現象作為發想，拍出足以顛覆恐怖電影中強大邪靈的有趣電影。

更狂的是，兩人將人鬼相處變成日常，並結合信仰與鄉野習俗，以獨特的逗趣手法來作呈現。片中充滿貼近生活的靈動現象，不論是「樹枝揮手打招呼」、「躲在垃圾桶的無賴鬼」，甚至「驚嚇乳牛的無頭屠夫」，古怪又逗趣的橋段，透過眾多硬底子喜劇演員的渾身解數演出，全片驚奇迭起毫無冷場，笑果更是超乎想像，被美國媒體《綜藝報》形容「從頭笑到尾」。該片22日在台上映。

(中時 )