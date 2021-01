流行天王小賈斯汀(Justin Bieber)在台灣時間1日中午舉辦睽違3年的演唱會「T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber」,在疫情越演越烈的情況下,他選擇在線上開唱,伴全球樂迷迎接全新的 2021。表演期間除了經典代表作〈Love Yourself〉、〈Baby〉、〈What Do You Mean?〉連發外,還獻唱未曝光過的新曲〈Anyone〉,更直接在全球數位平台秒上架,讓粉絲在直播留言區興奮大喊:「快幫我叫救護車,我中了小賈的毒(Bieber Fever)!」

距離上次小賈斯汀舉辦演唱會已經是3年前的事,此次線上演出不僅載歌載舞,唱到一半適逢美國跨年,他更直接在舞台上開香檳與粉絲一同倒數,超特別的體驗讓全球樂迷直呼太幸福。小賈斯汀在當天推出最新單曲〈Anyone〉,他表示:「今年音樂陪伴我們度過許多難關,對我個人而言它既療癒又帶來改變,我的新歌〈Anyone〉是一首非常特別、充滿希望的歌,盼它能為新的一年帶來希望與各種可能性!」MV 中小賈斯汀化身拳擊選手,更邀請知名女星 Zoey Deutch 互飆演技,更有深情擁吻橋段,劇情勵志感人。

回首 2020 年,小賈斯汀先是在西洋情人節送上第五張冠軍大碟《我的改變/Changes》,更獲得 2021 葛萊美(Grammy Awards)三項大獎提名,五月份也與流行天后亞莉安娜(Ariana Grande)合作暖心防疫公益單曲〈Stuck with U〉,下半年更接連推出〈Holy〉、〈Lonely〉和〈Monster〉等三首超夯單曲狂掃全球排行。如今一開年天王又送上全新作品,讓人期待 2021 更多驚喜,〈Anyone〉全台數位平台已經發行。

(中時 )