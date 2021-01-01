流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）在台灣時間1日中午舉辦睽違3年的演唱會「T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber」，在疫情越演越烈的情況下，他選擇在線上開唱，伴全球樂迷迎接全新的 2021。表演期間除了經典代表作〈Love Yourself〉、〈Baby〉、〈What Do You Mean？〉連發外，還獻唱未曝光過的新曲〈Anyone〉，更直接在全球數位平台秒上架，讓粉絲在直播留言區興奮大喊：「快幫我叫救護車，我中了小賈的毒（Bieber Fever）！」

距離上次小賈斯汀舉辦演唱會已經是3年前的事，此次線上演出不僅載歌載舞，唱到一半適逢美國跨年，他更直接在舞台上開香檳與粉絲一同倒數，超特別的體驗讓全球樂迷直呼太幸福。小賈斯汀在當天推出最新單曲〈Anyone〉，他表示：「今年音樂陪伴我們度過許多難關，對我個人而言它既療癒又帶來改變，我的新歌〈Anyone〉是一首非常特別、充滿希望的歌，盼它能為新的一年帶來希望與各種可能性！」MV 中小賈斯汀化身拳擊選手，更邀請知名女星 Zoey Deutch 互飆演技，更有深情擁吻橋段，劇情勵志感人。

回首 2020 年，小賈斯汀先是在西洋情人節送上第五張冠軍大碟《我的改變／Changes》，更獲得 2021 葛萊美（Grammy Awards）三項大獎提名，五月份也與流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）合作暖心防疫公益單曲〈Stuck with U〉，下半年更接連推出〈Holy〉、〈Lonely〉和〈Monster〉等三首超夯單曲狂掃全球排行。如今一開年天王又送上全新作品，讓人期待 2021 更多驚喜，〈Anyone〉全台數位平台已經發行。

(中時 )