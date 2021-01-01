萊豬今起開放進口，美國在台協會（AIT）日前在臉書發布2020年度回顧影片，影片中剪輯AIT處長酈英傑與五都市長合影，但卻獨缺台中市長盧秀燕。對此，前立委陳學聖表示，被AIT漏掉的不只盧秀燕，同樣被遺忘的蘇揆和立法院長游錫堃應該也會很不滿，他還鼓勵盧秀燕，指若AIT是因美豬刻意疏漏，這反而是一件好事。

陳學聖今(1日)在臉書上表示，被AIT漏掉的不是只有盧秀燕，且對此也不用太過在意，因為真被漏掉、足讓人氣呼呼的應該有兩個人，一位是立法院長游錫堃，一位是行政院長蘇貞昌。陳學聖對此也十分不解，不知道AIT是否不清楚台灣禮數，還是和游、蘇有什麼過節？

陳學聖指出，立法委員當中，除了江啟臣是以國民黨主席身份，勉強露出一個鏡頭外，其他112位委員，只有高嘉瑜被厚愛，不僅有鏡頭，而且時間最長，還是動態，別的立法委員就被忽略，一個不見！包括游錫堃院長在內，他感嘆，「這也真辜負了游錫堃2020年二月，特別在立法院接見酈英傑處長的熱情」。

陳學聖認為，蘇揆為進口萊豬用盡心力，已經變成台灣最被討厭的政治人物，但是為何美國人一點感激之意都沒有，連個鏡頭都不給，反而其他閣員都有，甚至連前科技部長陳良基卸任了也還有，唯獨閣揆蘇貞昌沒有，這可能會讓他更憤憤不平，「你說這不會讓人生氣，是騙人的」。

陳學聖鼓勵盧秀燕，指她被疏漏的等級，是和立法院長、行政院長同等級的。而更重要的是，若AIT把她遺漏，是因為對抗議萊豬不滿，這更是好事，意味著妳不惜得罪美國人，仍堅持守護台灣人的健康，「妳是站在絕大多數人的立場，是對的一方」。

最後，陳學聖也呼籲盧秀燕，「請加油！用連任來證明妳的實力，只有選民才是真正的主人，我們就用行動來證實吧！」

被AIT漏掉的不是只有盧秀燕…… AIT2020年度回顧影片中，六都首長「刻意」漏掉盧秀燕，實際上也不用太在意，因為真被漏掉、足讓人氣呼呼的應該有兩個人，一位是立法院長游錫堃，一位是行政院長蘇貞昌。 我不知道AIT是否不清楚台灣禮數，還是和... 由陳學聖發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)