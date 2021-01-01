元旦連假第二天出遊，公高局提醒駕駛人留意15大地雷塞車路段。（圖／高公局提供）

元旦連假第二天出遊，公高局提醒駕駛人留意15大地雷塞車路段。（圖／高公局提供）

明天是元旦連假第2天，高公局研判易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統等15路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

今天是元旦假期第1天，西部國道路網上午9時30分開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、國3南向三鶯至龍潭、烏日至霧峰路段，其餘路段行車大致順暢；中午後，上述壅塞路段逐漸紓解。

國5部分，凌晨0時至中午12時封閉石碇、坪林南向入口，並於早上6時至中午12時實施南港系統入口高乘載管制，上午雙向路況大致正常；下午4時開始，北向宜蘭至頭城路段出現車流，因此下午5時32分啟動主線儀控措施。

截至下午5時，國道交通量為77.3百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

明天為元旦連續假期第2天，高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達57百萬車公里。

高公局預判明天易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3 南向三鶯-關西、烏日-霧峰、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

明天國道相關疏導措施包括，早上6時到中午12時國5南向高乘載管制、下午2時到晚間9時國5北向高乘載管制、全天24小時封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口、凌晨0時到中午12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

省道部分，公路總局說，推估明天多以短程旅遊旅次為主，國內各大風景區鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞情形，包含台2線福隆-瑞濱路段、台2線萬里-大武崙路段、台2線關渡-淡水路段、台7線大溪-慈湖路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段及台26線墾丁路段等。

另外，公路總局說，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS資訊看板、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

(中央社)