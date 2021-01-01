一夕爆紅的越南「露點人妻」，日前又有網友在路上看到她「解放下半身」，大方穿著緊身長版上衣，直接露出內褲揹著大包上健身房。

該名火辣人妻與丈夫育有1子，日前一家三口在市中心百貨公司享受天倫之樂，並在廣場前聖誕樹開心合影，不過當照片在社群網站釋出後，越南網友們頓時嗨翻天，黑色網紗短上衣露出潔白無瑕的腹部，胸前兩點粉色肉珠更是隱隱乍現，照片流出讓她一夕爆紅。

據越南網路媒體《vietgiaitri》，其實該名火辣人妻並不是第一次如此「開放」，早在先前就曾秉持不藏私的個性，多次在社群網站上與陌生網友分享尺度無限高的露點私密照，除了多次「無罩」露點逛街，還故意穿著短褲與熱褲大膽拍照。

這名人妻的露點行為儘管引來不少網友留言抨擊，認為在民風純樸的保守越南社會，這種穿著根本就和沒穿一樣，且這種穿著出門在外會讓丈夫與孩子「顏面無光」，對小孩是不良示範。

不可思議的是，這名人妻的大膽的作風，竟然意外獲得丈夫支持，不僅表示樂意相伴，且毫不露出反感態度。該名人妻也表示，她不怕任何小三前來踢館。

儘管此舉引來不少網友留言抨擊，認為在民風純樸的保守越南社會，這種露點式的穿著根本就和沒穿一樣，且這種穿著出門在外會讓丈夫與孩子「顏面無光」，是教壞囡仔大小的不良示範。

(中時新聞網)