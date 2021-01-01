肇事路段並非上下坡或大彎道，路況正常。（莊曜聰攝）

肇事車輛車頭損毀嚴重。（莊曜聰攝）

台南市山區1日下午傳出一件離奇車禍，邱姓男子駕駛轎車，車上載著女友及女方家人一行共4人，從玉井往左鎮方向行駛，在行經台20線28.8公里處時，不明原因突然偏移車道，自撞路邊護欄後才停下，警消據報到場救援，車上其中3人當場沒有生命跡象，1人輕傷，分別送往新化分院、安南醫院、永康奇美救治，前座2名邱姓男子先後傷重不治，剩下邱姓女子還在與死神拔河中。

據了解，42歲邱男駕駛轎車帶著邱姓女友、父親及弟弟到楠西梅嶺遊玩、吃飯，1日下午準備回家，邱男開車帶頭，親友一台車開在後方，一路上都無異狀，在行經事發地點時，車輛突然偏移車道，往外側駛去，撞上路邊紐澤西護欄後才停下。

撞擊力道大，前方車頭凹陷嚴重，後座的邱姓男子自行爬出車外，其他3人受困車中，後方同行友人及路過車輛趕緊通報警消，南市消防局派遣玉井、左鎮、山上、南化4個分隊馳援，把3人脫困送醫。

42歲的邱姓駕駛胸腹重創，送往新化分院後不治，副駕駛座的63歲邱姓男子送往安南醫院後也不治，他坐在後座的邱姓女友則送往永康奇美醫院，頭部有10多公分的撕裂傷、意識昏迷，到院後恢復心跳，仍有生命危險。

警方調查，據同行親友指出，一行人到梅嶺遊玩吃飯後就下山，沒有喝酒，沿途也未看到有異狀，死亡的邱男家住屏東，來台南載女友等人出遊，且該段路況正常，依據行車記錄器內容，也沒有外力介入，初步判斷可能是疲勞駕駛，詳細肇事原因還有待深入調查。

(中時 )