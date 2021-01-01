阿妹昨晚在台東海濱公園舉辦跨年演唱會。（聲動娛樂提供）

阿妹昨晚在台東海濱公園舉辦跨年演唱會。（翻攝陳鎮川IG）

張惠妹（阿妹）跨年夜在台東海濱公園舉辦演唱會，表演過程中，她因耳麥等硬體出問題，兩度喊卡重唱；向來對工作要求嚴謹的阿妹，演出結束與團隊留在後台檢討，難過又自責沒有為台東鄉親送上完美演出，她的經紀人陳鎮川1日說：「所有歌迷、觀眾都稱讚她很棒，但妹一下台就很不開心、念了半小時。」最後多待45分鐘才離開。

阿妹鮮少在演唱會上喊卡重來，昨晚卻連續發生2次，她不斷向歌迷道歉：「我不是故意的，我真的聽不到，為什麼？對不起，對不起大家！」事實上，阿妹為了這場演出，前一晚彩排到晚上11點多，不顧自己疲累也要送暖歌迷：「今天是跨年，所有事情都可以開開心心平平安安的，2020最後一天，我一定會陪你們，把2020所有不開心都消耗完畢。」

昨晚演唱會湧進逾7萬人朝聖，陳鎮川今零晨分享演出時的空拍畫面，所有歌迷舉起手機開亮手電筒，彷彿閃耀銀河，「不可思議的一刻」場面震撼！不少民眾驕傲喊話「台東世界第一」，由於各國仍飽受疫情肆虐，台東可能是今年跨年晚會聚集人數全球之冠，不僅如此，陳鎮川透露演出結束後，現場出奇乾淨，大家都非常有公德心地帶走垃圾。

阿妹今稍做休息，中午隨即返回部落參與一年一度的豐年祭，包括傳統舞、射箭競賽、摔角比賽等活動，熱鬧延續阿妹演唱會場外「烏托邦市集」的歡樂氣氛。

(中時 )