政府明定居家隔離者等不得參加跨年活動，抓到將重罰，衛福部長陳時中日前警告想偷溜者「我們有設天網，我們都查得到」。資深媒體人黃暐瀚不禁反問：我們的國會、台灣的人民，有授權政府掌握每個人的行蹤嗎？

黃暐瀚今天在臉書表示，2020年的「地方政府」跨年晚會，全台幾乎全都取消。正當媒體聚焦緊盯堅持要辦的台北市時，沒想到，問題卻是出在桃園。6名自主健康管理者，違法規定闖進五月天演唱會現場，其中5人進場聽歌。中央疫情指揮中心隨即「掌握」，通知桃園市，指派警察進場抓人。

黃暐瀚指出，同一個晚上，台南也有2名「檢疫者」被逮，一名是從檢疫旅館逃出，搭車北上，手機行蹤被定位，警察來逮；另外一位，手機放家裡，跑出去約朋友唱歌，沒想到因為唱得太大聲吵到鄰居，遭檢舉之後，警察上門臨檢，一查身份才驚覺，怎麼會是一名「檢疫者」？事後台南市衛生局，分別開罰30萬、20萬元。

黃暐瀚說，從上述幾個例子，可以「推論」。有帶手機的檢疫者必被「掌握行蹤」；沒帶手機的，則是因為唱歌太大聲引來警察，才被發現。難道陳時中所說的「天網」，就是手機嗎？如果是，那之前NCC開罰中天，說國民黨副秘書長謝龍介所稱透過手機定位可以掌握人數，是亂講，是罰幾點的？若不是手機，政府又是透過什麼方式，掌握民眾行蹤呢？

黃暐瀚強調，更重要的是，掌握民眾行蹤這件事，我們的國會、台灣的人民，有授權政府掌握每個人的行蹤嗎？讓他腦海中不禁浮現威爾史密斯的電影《全民公敵》；天網，到底是什麼？他沒有答案，希望政府給我們答案。

網友回應說：「原來還有被其他縣市有開放民眾跨年啊！電視只會一直報台北市，果然媒體都選擇性報導啊！」、「手機定位只是基本，還可以搭配路口監視器，所以沒有政府抓不到的人，只有政府不想抓的人。」、「說個笑話：台灣的防疫做得真的很好很嚴謹！」

(中時新聞網)