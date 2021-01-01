楊乃文昨睽違10年現身台灣跨年晚會。（亞神音樂提供）

楊乃文睽違10年現身跨年舞台，昨晚與樂手一行共10人，登上義大跨年晚會演出，未料上台沒多久，她發現自己別了耳機監聽器的褲子不斷受重下滑，由於疫情影響改為線上直播，現場沒人看到而且還有外套擋住，但「滑褲危機」卻讓楊乃文在台上時忍不住數度竊笑。

相隔多年在台唱跨年，沒想到遇上霸王級寒流，楊乃文在心裡吶喊「媽呀！是場硬仗」。有趣的是，她上台前沒有拿下Apple Watch，當時恰好是澳洲跨年倒數，親友瘋狂傳來祝賀的訊息，讓她手腕震動不停，楊乃文事後苦笑說：「這個跨年很有臨場感。」

其實楊乃文跨年當天一早就「驚險」連連，由於化妝師記錯時間、遲到1小時，導致楊乃文趕南下高鐵時間緊湊，沒想到途中遇上手扶梯維修，有位行動不便、手持皮箱的老奶奶進退兩難，楊乃文發現後立刻伸出援手，差點錯過自己的班車時間，最後眾人在千鈞一髮之際跳上高鐵，十分驚險。

(中時 )