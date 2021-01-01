筆電代工大廠喊漲壓力大！2021年全球筆電出貨量可能將大增四成，從處理器、電源IC到面板等關鍵零組件不僅缺貨，供應鏈透露，已經到了不加價買不到料的慘況，另外，在筆電需求暢旺下，包括廣達在內的筆電代工大廠，農曆年間加班也幾成定局，不過中國2020年第四季華東地區每小時工資已飆升至30元人民幣，比2019年大漲近一倍，都讓筆電大廠漲價壓力激增。

2020上半年COVID-19中國疫情剛穩定之時，筆電品牌客戶為求供應順暢，多不敢主動對代工廠與零組件供應商提降價，只求能夠供應順暢，下半年Chromebook需求大爆發後，處理器、ABF載板、面板、驅動IC、電源管理IC無一不供應吃緊，連NOR快閃記憶體都漲價。

隨著疫情讓宅在家抗疫在2021年恐怕還是主旋律的情況下，筆電品牌紛紛大幅調高出貨量預估，2020年筆電出貨量還不到2億台，但筆電品牌調高後的2021年出貨量高達2.8億台，關鍵零組件價格蠢蠢欲動。

筆電代工大廠面臨的壓力不只是零組件價格節節升高，在中國製造的人工費用壓力似乎也來到新高點。與智慧型手機、智慧音箱、網通產品已經陸續移往越南、印度等東南亞地區不同的是，目前筆電製造仍高度群聚於中國，2020上半年COVID-19中國疫情獲得控制後，在景氣不佳與淡季下，工資與人力供應曾經一度出現近年來相對好的水準，可是好景不常，隨著歐美疫情又起，長期宅在家的人口，對遊戲機、筆電、電視機等需求越來越高，中國的人力供應重新吃緊，工資更來到歷年來新高。

雖然兩大筆電代工廠廣達、仁寶的筆電生產重鎮重慶，工資勉強維持平穩，但供應鏈也透露，同樣昆山、上海等筆電代工大廠一樣有生產據點的華東地區，2020年第四季每小時的工資都激增至30元人民幣，比2019年的15～20元人民幣幾近倍增，尤其筆電需求居高不下，農曆年筆電代工大廠請產線員工不返鄉、加班因應需求，已經難以避免，農曆年工資又更為高漲，對代工大廠來說是沈重的負擔。

目前包括仁寶、廣達、英業達、緯創等筆電代工大廠，都還沒有鬆口要跟客戶漲價，但在零組件價格攀高、人工也飆漲下，不加錢根本買不到料、也找不到人，筆電代工大廠承受龐大的壓力，只怕是很難不跟客戶談漲價。

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(中時新聞網)